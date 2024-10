Nowe płatne odcinki dróg w Polsce. Zmiany od 1 listopada

Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury, nowe przepisy będą dotyczyć wyłącznie pojazdów o masie przekraczającej 3,5 tony oraz autobusów. Nie ma planów wprowadzenia opłat od samochodów osobowych i motocykli za przejazd odcinkami dróg zarządzanymi przez GDDKiA.

— Do tego działania zobowiązali się nasi poprzednicy w ramach realizacji kamienia milowego KPO. Rozszerzenie sieci dróg płatnych jest kontynuacją polityki obejmowania od 2011 r. nowo wybudowanych dróg opłatą elektroniczną. Sieć nie była rozszerzana od 2017 r., a od tego czasu w Polsce oddano do użytku wiele nowych odcinków dróg krajowych – autostrad i dróg ekspresowych- tłumaczył we wtorek minister Dariusz Klimczak. - Co istotne, wpływy z opłat za przejazd pojazdów ciężkich i autobusów trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowana jest budowa nowych dróg i remonty istniejącej sieci.

Stawki za przejazd są uzależnione od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin.

Długość nowych odcinków dróg do objęcia opłatą to ok. 1,6 tys. km. Obecnie opłaty są pobierane na ok. 3,6 tys. km dróg krajowych wszystkich kategorii. Po rozszerzeniu sieci będziemy mieć więc w Polsce ponad 5 tys. km dróg krajowych objętych opłatą elektroniczną.

Pobór opłat w systemie e-TOLL odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drodze. Kara za brak opłaty będzie naliczana automatycznie i wynosi 500 zł.