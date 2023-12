Nowe sklepy dużej sieci. Gdzie je otwarto w Lubelskiem?

Nowe placówki zaprojektowano zgodnie ze najnowszym standardem 3.0. Oznacza to, że są one jeszcze bardziej przyjazne środowisku dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak oświetlenie LED, energia pochodząca z paneli słonecznych czy zamykane regały – informuje biuro prasowe Jeronimo Martins Polska S.A., właściciela Biedronki.

Sklep w Mełgwi został otwarty przy ul. Lubelskiej 1, a w Werbkowicach przy ul. Zamojskiej 16.

Przypomnijmy! Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w naszym regionie nowe Biedronki zostały otwarte 19 grudnia w Lublinie przy ul. Woronieckiego 12 (sklep po remoncie) oraz dzień później w Chełmie przy ul. Lwowskiej 105.

– Sieć Biedronka nie zwalnia tempa i przez cały rok otwiera nowe placówki w całej Polsce, aby umożliwić klientom dostęp do wysokiej jakości produktów w niskich cenach. Naszym priorytetem do ostatnich dni roku pozostaje wychodzenie naprzeciw potrzebom Polaków, czego dowodem jest otwarcie kolejnych kilkudziesięciu nowych sklepów w ostatnich dniach tego roku oraz wydłużenie jeszcze bardziej godzin otwarcia w sklepach Biedronka w całej Polsce. Aby klienci mogli odpowiednio przygotować się na powitanie Nowego Roku, od piątku, 29 grudnia, aż do soboty, 30 grudnia, ponad 3100 placówek Biedronka w całej Polsce będzie otwarte znacznie dłużej, aż do godziny 23.30. – informuje Paweł Stolecki, dyrektor operacyjny i członek zarządu w sieci Biedronka.