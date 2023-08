Nowi terytorialsi zaprzysiężeni

Słowa roty tym razem wypowiedziało 97 ochotników z województwa lubelskiego. Nowi terytorialsi ukończyli szkolenie podstawowe w ramach drugiej, tegorocznej odsłony projektu „Wakacje z WOT”. Ponad połowę zaprzysiężonych stanowią uczniowie i studenci, którzy postanowili wykorzystać czas wolny od nauki, aby wziąć udział w szkoleniu podstawowym i dołączyć do grona żołnierzy 2 LBOT.

Dowódca 2 Lubelskiej Brygady OT płk Zbigniew Krzyszczuk zwracając się do żołnierzy - ochotników i pogratulował im dobrych wyników podczas szkolenia. Życzył im żołnierskiego szczęścia oraz wytrwałości w realizacji własnych planów. Następnie, dowódca brygady odczytał list ministra obrony narodowej skierowany do żołnierzy składających przysięgę.

- Składając dziś przysięgę wojskową stajecie się żołnierzami Wojska Polskiego, których nadrzędnym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo Polski. Wstąpiliście w szeregi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Będziecie wspierać mieszkańców Waszej najbliższej okolicy w myśl motta „Zawsze gotowi, zawsze blisko”. To duża odpowiedzialność, ale nie mam wątpliwości, że nie zawiedziecie pokładanego w Was zaufania. – napisał w liście do terytorialsów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.