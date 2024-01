Rzadkie monety i broń z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Cenne znaleziska archeologiczne w regionie

Kolejne znalezisko należy do kategorii tych przypadkowych – w powiecie hrubieszowskim na terenie Lasów Państwowych pan Mateusz Filipowicz natrafił na kilkanaście żelaznych zabytków. Jak się okazuje, może to być broń pochodząca z czasów Cesarstwa Rzymskiego.

– W pierwszej chwili, z uwagi na bardzo silną korozję pokrywającą metal, dodatkowo wymieszaną z piaskiem i błotem, trudno było w określić co to za przedmioty. Wszystko znajdowało się niemal w jednym miejscu, płytko w ściółce na obszarze zdegradowanym przez ciężki sprzęt leśny oraz częściowo przez działalność zwierząt. Takie właśnie okoliczności doprowadziły do odsłonięcia początkowo jednego przedmiotu na powierzchni i chwilę później kolejnych. Kilkanaście kilogramów bezkształtnego ubłoconego skorodowanego żelaza bezpiecznie zapakowano i zabrano z lasu z zamiarem oczyszczenia i określenia charakteru znaleziska – relacjonuje wojewódzki konserwator zabytków na swoim facebookowym profilu.