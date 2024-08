Otworzą nowe żłobki w regionie

- Ten program to znacząca pomoc dla samorządów. Chcemy wybudować żłobek w Tarnogórze, w dawnej szkole. Ten budynek jest w dobrym stanie, ale będzie trzeba go zmodernizować i przede wszystkim umeblować. Inwestycja jest dofinansowana w 100 procentach. Najbliższy żłobek jest w Zamościu i w Krasnymstawie. Do tej pory gminy nie było po prostu na to stać, żeby społeczeństwu coś takiego zafundować. A jest bardzo duże zainteresowanie i gdybym mógł, to już dzisiaj bym go otworzył. Niestety dopiero otrzymaliśmy środki i myślę, że pierwsze dzieci będą mogły uczęszczać do żłobka dopiero za dwa lata – mówi Jerzy Lewczuk, burmistrz miasta i gminy Izbica.

Obecny na podpisaniu umowy poseł KO, Michał Krawczyk przypomniał, że w dalszym ciągu Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwa nabór na dofinansowanie do opieki opiekuna dziennego. Gminy mogą otrzymać 100 procent finansowania, czyli do 300 tys. złotych, które mają pokryć koszty zakupu lokalu, jego modernizacji i wyposażenia, a także wynagrodzenia dziennego opiekuna w kwocie maksymalnie do 8 tys. złotych brutto.