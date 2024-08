Pamiętali o prof. Starosławskiej. Przyjechał ojciec Rydzyk, a prezes Kaczyński przysłał list

Profesor Elżbieta Starosławska była wybitną postacią w dziedzinie onkologii, a jej wkład w rozwój Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej jest nieoceniony. Przez lata pełniła funkcję dyrektora placówki, gdzie z niezwykłym oddaniem i pasją pracowała na rzecz pacjentów onkologicznych. Jej działalność menedżerska, naukowa i kliniczna przyczyniła się do podniesienia poziomu opieki zdrowotnej w regionie, a także na arenie międzynarodowej.

– Wszyscy wiele zawdzięczamy śp. pani profesor Elżbiecie Starosławskiej. Wszystkich, którzy tutaj jesteśmy coś nas z nią wiązało: jednych choroba, drugich praca zawodowa, innych jeszcze zwykłe ludzkie przyjaźnie, których pani profesor miała bardzo dużo. J esteśmy tutaj żeby oddać po raz kolejny hołd tej niezwykłej kobiecie, niezwykłemu naukowcowi i osobie, która stworzyła to piękne dzieło, bo na pewno nie byłoby Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w tym kształcie, które jest w tej chwili jako pełno profilowej palcówki leczącej kompleksowo ludzi chorych na różnego typu nowotwory, gdyby nie postawa pani profesor – Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego mówił podczas odsłonięcia tablicy w holu głównym Budynku Zespołu Poradni Specjalistycznych nr 1 przy ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 7 w Lublinie. – Wierzcie mi państwo nie wiem jak ją wspominać, czy jako osobę bezkompromisową, czy jako osoby nietuzinkową, czy jako osobę, która często uderzała głową w mur i kruszyła ten mur po prostu. Dla niej nie było słowa takiego bardzo modnego w niedawnym czasie imposybilizmu. Biorąc się za coś wierzyła skuteczność jej działań i dla niej wszystko co niemożliwe stawało się możliwe. A kto na tylko korzystał? Przede wszystkim pacjenci z województwa lubelskiego, z całej Polski. Można byłoby bardzo wiele mówić o pani profesor. Jej postawa i postać na trwale wyryła się w pamięć mieszkańców województwa lubelskiego, a także mieszkańców Polski. Jesteśmy dumni, że Ziemia Lubelska nosiła tyle lat taką wybitną postać luminarza lubelskiej nauki medycznej, luminarza naszej lubelskiej onkologii, europejskiej onkologii. Śmiem twierdzić, że jest to onkologia na najwyższym poziomie i ta skromna tablica ma przypominać, że tylko taka osoba mogła stworzyć to wielkie dzieło dla dobra mieszkańców naszego regionu i dla dobra mieszkańców Polski

Podczas uroczystości list od Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości odczytał Marek Wojciechowski, wicemarszałek województwa lubelskiego.

– Wystawiła sobie pomnik twardszy niż ze spiżu - tak parafrazując Horacego można by powiedzieć o świętej pamięci profesor Elżbiecie Starosławskiej – napisał prezes Kaczyński – Dzisiejsza uroczystość odsunięcia poświęconej tablicy pamiątkowej jest tego znakomitym dowodem. Co prawda ktoś mógłby skądinąd słusznie zauważyć, że ta tablica to rzeczy samej materia, ale przecież nie powstałaby ona, gdyby nie została poprzedzona zjawiskami w świecie niematerialnym ogromnej wdzięczności zaskarbionej w jakże wielu ludzkich sercach i trzeba to z całą mocą podkreślić nie mogłoby być inaczej z tytułu wyjątkowej osobowości pani profesor Starosławskiej oraz wielkości jej dzieła. Złożyła się na niej jak owocna działalność stricte lekarska, naukowa, dydaktyczna oraz menedżerska. Pracując w jednym szpitalu przez prawie 46 lat swoją charyzmą i determinacją doprowadziła do tego, że niegdysiejszy onkologiczny Specjalistyczny ZOZ został przekształcony w największy we wschodniej Polsce nowoczesny ośrodek onkologiczny, w którym pacjenci leczeni są na najwyższym poziomie. Niesienie chorych pomocy pani profesor Starosławska traktowała jako swoje powołanie i misję życiową, szpital można powiedzieć był jej drugim domem, bo życie pacjentów było dla niej najważniejsze, o każde walczyła na tyle, na ile mogła. Dziś odsłaniając tę tablicę dziękujemy pani profesor za wszystko, co przez tyle lat uczyniła dla bliźnich, za wszelkie wyświadczone przez nią dobro, za ofiarną samarytańską posługę cierpiącym i potrzebującym. Pani profesor Elżbieta Starosławska odeszła zdecydowanie przedwcześnie ale jej dzieło nie tylko pozostało ale będzie się dalej rozwijać ta dobra chorych i Polskiej onkologii.