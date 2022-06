Lubelskie. Statystyka mieszkaniowa. Czy będzie kryzys na rynku deweloperskim?

Kryzys już tu jest

To, co było w 2021 roku prawdopodobnie nie spełni się już w tym roku i nie ma co marzyć o przebiciu kolejnego pułapu. W rynek mieszkaniowy uderzyły drożejące materiały budowlane, problemy z ich dostępnością, odpływ budowlańców z Ukrainy, którzy wrócili do kraju po wojnie, inflacja (13,9 proc. w maju) powodująca drenowanie portfeli klientów, czy wreszcie – najważniejsza chyba rzecz – rosnące od kilku miesięcy stopy procentowe. W minioną środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała po raz kolejny w krótkim czasie podnieść główną stopę procentową do 6 proc. Spowoduje to kolejną podwyżkę rat kredytów mieszkaniowych i pomniejszenie zdolności kredytowej Polaków.

Zapaść na rynku mieszkaniowym jaskrawo pokazują dane o aktach notarialnych, które spływają do Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Lublin.

– Od początku tego roku do końca maja zarejestrowaliśmy 461 transakcji sprzedaży mieszkań z rynku pierwotnego. W ubiegłym roku w tym samym okresie były 1434 takie transakcje – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

Wiele osób odłożyła swoje marzenia o własnym mieszkaniu na wynajmowaną półkę. Potwierdza to poniedziałkowy raport Biura Informacji Kredytowej, w którym banki sprawdzają wiarygodność osób starających się o pieniądze na zakup lokalu. W maju zeszłego roku o pieniądze starało się ponad 48 tys. osób, w tym roku już tylko niecałe 24 tys.

– Popyt spada w przepaść – komentuje prof. Waldemar Rogowski, główny analityk BIK. Przez szybko rosnące stopy procentowe wiele osób straciło zdolność kredytową.