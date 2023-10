Powyborcze zmiany w sejmiku. Nowi radni i nowy szef klubu PO

Do Sejmu dostała się Magdalena Filipek-Sobczak z Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z przepisami wyborczymi, jej miejsce powinna zająć osoba, która w ostatnich wyborach samorządowych startując z tej samej listy zdobyła kolejno największą liczbę głosów wśród tych, którzy nie zdobyli mandatu. Tą osobą jest Jacek Szczot, na którego przed pięcioma laty zagłosowało 6 896 wyborców. Nowy radny, choć w wyborach startował jako kandydat PiS, nie dołączy do klubu tej partii w sejmiku. - Do końca kadencji będę pełnił swój mandat jako radny niezrzeszony – poinformował po złożeniu ślubowania.

Jacek Szczot w latach 1997-2001 był posłem, pełnił także funkcję wiceministra rozwoju regionalnego w rządach Jerzego Buzka i Jarosława Kaczyńskiego. Jego kariera wyhamowała po tym, gdy w 2008 roku usłyszał zarzut dotyczący oszustw związanych z pobieraniem bonów paliwowych. Po czterech latach został nieprawomocnie skazany na rok więzienia w zawieszeniu. Po złożonej apelacji i trwającym prawie 10 lat postępowaniu został uniewinniony i w 2017 roku wrócił do życia publicznego. Związał się z Porozumieniem Jarosława Gowina, zasiadał we władzach krajowych partii. Wystąpił z niej po odejściu formacji z rządu Zjednoczonej Prawicy. Na przełomie 2020 i 2021 roku przez kilka miesięcy pełnił funkcję wiceprezesa Portu Lotniczego Lublin.

Przygodę z polityką dopiero rozpoczyna Dariusz Białowąs, który w sejmiku zastąpił przyszłego posła Krzysztofa Bojarskiego. Nowy radny zawodowo pracuje jako menadżer, a prywatnie jest synem Waldemara Białowąsa, działacza Platformy Obywatelskiej i miejskiego radnego ze Świdnika. Białowąs junior dołączył do sejmikowego klubu PO. Jego nowym przewodniczącym został natomiast radny Adam Wasilewski, zastępując w tej roli Bojarskiego.