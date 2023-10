Najlepsi rolnicy i najbardziej ekologiczne gospodarstwa na Lubelszczyźnie. Wiemy, gdzie są!

Wyniki obu konkursów zostały ogłoszone we wtorek podczas uroczystej gali w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

– Celem konkursu Rolnik z Lubelskiego 2023 było nagrodzenie najlepszych rolników dbających zarówno o rozwój rolnictwa, jak i o jakość wytwarzanych produktów w gospodarstwach rodzinnych. Pokazujemy najlepszych, najbardziej innowacyjnych rolników, którzy prowadzą nowoczesne, ekologiczne gospodarstwa. Chcemy by inni podążali ich śladem – mówi Zdzisław Szwed, członek Zarządu Województwa Lubelskiego, który uhonorował laureatów i wyróżnionych rolników.

W województwie lubelskim znajduje się 190 tysięcy gospodarstw rolnych, a ich średnia powierzchnia to 8,07 ha.

W konkursie Rolnik z Lubelskiego 2023 nagrody przyznano w trzech kategoriach: produkcja roślinna, zwierzęca oraz ogrodnictwo i sadownictwo.

– W dzisiejszych czasach ważne jest żeby gospodarstwa produkowały ekologicznie, zdrowo dla nas wszystkich. Ważne jest to, co jemy. Nagroda to dla nas motywacja i nobilitacja, aby jeszcze bardziej pracować – przyznał pani Aneta Bańka-Klimkowska z miejscowości Ślipcze w gminie Hrubieszów, która od ponad 20 laty prowadzi wspólnie z mężem Mariuszem gospodarstwo, laureaci konkursu Rolnik z Lubelskiego 2023 w kategorii produkcja roślinna.