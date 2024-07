Pracowita niedziela dla strażaków. Poniedziałek też może być niestabilny

Optymalizacja doświadczeń użytkownika, czyli jak zwiększyć sprzedaż za pomocą SXO?

Czy wiedziałeś, że dwie sekundy opóźnienia w czasie ładowania strony internetowej mogą zwiększyć współczynnik odrzuceń o ponad 100%? W XXI wieku czas to pieniądz, przez co nawet najmniejszy mankament dotyczący UX strony internetowej jest w stanie sprawić, że zniechęcisz do siebie setki, jak nie tysiące użytkowników.