Unijne quady dla strażaków. Kolejna partia przekazana

– W ramach nowej perspektywy unijnej przygotowaliśmy autorski plan wsparcia ochotniczych straży pożarnych w regionie. Nowoczesny sprzęt wesprze strażaków w likwidacji skutków zdarzeń, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. W szczególności w trudnodostępnym terenie – mówił marszałek województwa lubelskiego, Jarosław Stawiarski.

Podczas piątkowych uroczystości w Krasnymstawie komenda wojewówdzka PSP w Lublinie przekazała strażakom 43 quady wraz z przyczepami. Symbolicznie w ręce jednostek oddał je marszałek w asyście komendanta wojewódzkiego, nadbryg. Grzegorza Alinowskiego. Zanim strażacy zabrali pojazdy do swoich jednostek, poświęcił je ks. bryg. Mirosław Ładniak, kapelan lubelskich strażaków oraz ks. kan. Jarosław Wójcik, kapelan powiatu krasnostawskiego.

Co ważne, quady pozostają własnością komendy wojewódzkiej, a poszczególne obdarowane nimi jednostki będą mogły z nich korzystać przez najbliższe 7 lat. Zasady ich wykorzystywania regulują umowy użyczenia. Wartość przekazanego w piątek sprzętu wynosi prawie 3,5 mln zł.

To już kolejna transza quadów dla straży z Lubelszczyzny zakupiona w ramach projektu finansowanego z funduszy europejskich. Łącznie do jednostek OSP i PSP trafi 167 quadów z przyczepami (w tym do celów ewakuacyjnych). Do tej pory przekazano już 3 partie pojazdów do 85 jednostek działających w całym województwie. Koszt jednego zestawu to ponad 80 tys. zł.

Oprócz nowych czterokołowców strażacy otrzymają jeszcze łodzie, ciężkie pojazdy ratowniczo-gaśnicze oraz drobny sprzęt, który przyda się podczas akcji ratowniczno-gaśniczych.