Przybędzie 61 terytorialsów

Kolejni ochotnicy wstąpili w szeregi 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W ramach projektu „Wakacje z WOT” przeszli szkolenie, które zwieńczy uroczysta przysięga wojskowa.

- Ze względu na dużą liczbę kandydatów, którzy nie zdążyli z formalnościami na lipcowe szkolenie, uruchomiliśmy dodatkowy termin, aby umożliwić wszystkim zainteresowanym przystąpienie do szkolenia jeszcze w trakcie wakacji. Wśród dzisiaj (9.08) wcielonych ochotników większość stanowią uczniowie i studenci, średnia wieku to 24 lata, a wśród nich jest 20 kobiet i 41 mężczyzn – wyjaśnia kpt. Roman Teterycz, oficer sekcji personalnej 2 LBOT.

Projekt jest skierowany głównie do pełnoletnich uczniów oraz studentów i nauczycieli, którzy mają trochę wolnego czasu i chcą rozpocząć swoją przygodę z wojskiem. Podstawowe szkolenie wakacyjne niczym nie różni się od tych, odbywających się w innych terminach. Przez 16 dni, ochotnicy przechodzą serię intensywnych ćwiczeń. Pierwszy dzień to formalności, testy sprawnościowe i badania. Następne to już zajęcia praktyczne na strzelnicach czy pasach taktycznych. Ochotnicy szkolą się z podstaw strzelectwa, taktyki, topografii, łączności oraz pierwszej pomocy medycznej. Na koniec przystępują do tzw. „pętli taktycznej”, w której muszą wykazać się zdobytymi dotychczas umiejętnościami.

Nowi ochotnicy złożą uroczystą przysięgę wojskową 24 sierpnia w Lublinie, co będzie stanowić zwieńczenie wakacyjnego szkolenia. Tylko w lipcu i sierpniu w szeregi WOT wstąpiło 191 osób. Trwa nabór chętnych na wrześniowe szkolenie podstawowe.

- Więcej informacji na temat służby w WOT oraz naboru można uzyskać kontaktując się z rekruterem poprzez stronę internetową www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl, odwiedzając Wojskowe Centra Rekrutacji lub dzwoniąc na bezpłatną infolinię rekrutacyjną WOT pod numerem: 800-696-077 – przypomina kpt. Marta Gaborek, oficer prasowy 2 LBOT.