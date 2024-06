Ratują dzikie zwierzęta i zostali za to docenieni

Lena Grusiecka i Mateusz Kulik dzikim zwierzętom poświęcili całe życie. Pod Lublinem prowadzą Stowarzyszenie Leśne Przytulisko Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt. Po latach ich praca została doceniona i otrzymali nagrodę programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN - słynną pozytywkę.

- Ogromnie dziękujemy wszystkim za wyróżnienie i docenienie naszej pracy - napisali na swoim profilu na Facebooku.

Pozytywka Dzień Dobry TVN to plebiscyt, gdzie widzowie co miesiąc decydują o tym, kto dostanie statuetkę. Trafiają one do wyjątkowych osób, które wyróżniają się działalnością na rzecz innych. Lena i Mateusz o nagrodę za maj walczyli z:

Emilią Grabowską - dziewczynką chorującą na cukrzycę, która postanowiła przekuć to w zaletę. Emilka edukuje na temat cukrzycy, pomocy, obala mity i stereotypy związane z tą chorobą.

Moniką Saferną i Anną Żurawską - kobietą chorującą na łysienie androgenowe, która zaczęła dla innych kobiet szyć peruki

Kubą Stefańczykiem - niewidomym, który wraz z żoną, która choruje na porażenie nerwu wzrokowego, wychowują córkę i tworzą "niekonwencjonalną rodzinę"

Ignacio Mateja Cabello - nauczycielem hiszpańskiego, który w mediach społecznościowych dzieli się z internautami swoją miłością do Hiszpanii.

Lena i Mateusz prowadząc przytulisko przyjmują rocznie setki, jak nie tysiące rannych dzikich zwierząt. Niestety nie wszystkim udaje się powrócić na wolność i zostają z nimi. Przykładem jest Bobuś, który jest "gwiazdą" ośrodka.

Skąd czerpią siły na prowadzenie ośrodka?

- Szczęśliwe zakończenia. To jest niesamowite, jeśli cała ta praca nasza ma taki koniec, że ten zwierzak wraca zdrowy zupełnie na wolność. To jest ogromny taki kopniak pozytywnej energii i siła do dalszej pracy - podsumowała na antenie TVN Lena.

Każdy może wspomóc działanie Stowarzyszenia w różnoraki sposób, np. formie darów rzeczowych w postaci pokarmu, leków czy wyposażenia, wpłacając pieniądze na ZBIÓRKĘ INTERNETOWĄ NA PORTALU RATUJEMYZWIERZAKI.PL lub oddając 1,5 proc. podatku podczas rocznego rozliczenia PIT.

