Rozwijaj swoje pasje i odpocznij. PCK pomaga rodzinom z potrzebami

Przed nami trzecia edycja programu "Kreatywność bez ograniczeń", którego organizatorem jest Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża.

Akcja umożliwia dzieciom z potrzebami specjalnymi oraz ich rodzicom rozwijanie talentów i odnalezienie chwili wytchnienia. Skierowana jest dla dzieci z Polski oraz Ukrainy i ich mam. W czasie gdy dzieci odkrywają swoje talenty, mamy mają czas na rozwijanie swoich umiejętności i zadbanie o siebie.

Wśród zajęć dla dzieci znajdziemy:

Mamy natomiast mają do dyspozycji zajęcia z:

- Warsztaty dla mam to przestrzeń do relaksu, wymiany doświadczeń oraz rozwijania nowych umiejętności, które mogą wykorzystać na co dzień - informuje Katarzyna Nastaj z biura prasowego lubelskiego oddziału PCK.