Służba Więzienna szuka kilkudziesięciu pracowników. Jakie są wymagania?

Kandydat na strażnika działu ochrony musi mieć wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe. W zależności od posiadanego wykształcenia są przyznawane punkty. Kandydat otrzyma je również za posiadane umiejętności – np. za aplikację radcowską, sędziowską, prokuratorską lub legislacyjną albo specjalizację lekarską - 20 punktów, a w przypadku posiadania tytułu ratownika lub ratownika medycznego - 10 punktów. Jeśli osoba starająca się o pracę w Służbie Więziennej posiada prawo jazdy kategorii "C" lub "D" otrzyma 10 punktów.

O pracę na stanowisku strażnika mogą się ubiegać osoby posiadające obywatelsko polskie. Poza tym w Służbie Więziennej może pełnić służbę osoba, która m.in. posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej i korzysta z pełni praw publicznych. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu (za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe) albo, wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo.

Strażnik musi też dać "rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych".

Poszukiwani są strażnicy do następujących Zakładów Karnych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Opolu Lubelskim, Włodawie, Zamościu, Hrubieszowie i Zytkowicach a także do Aresztów Śledczych w Lublinie, Krasnymstawie i Radomiu.

"Po przyjęciu do służby nastąpi oddelegowanie funkcjonariusza na okres do 12 miesięcy, do czasowego pełnienia służby w innym okręgu, w celu zapewnienia prawidłowego toku służby oraz odbycia praktyki i nabycia doświadczenia" – czytamy w informacji o naborze.

Dokumenty można składać w formie papierowej, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do 30 września 2022 r.

Więcej informacji na stronie internetowej sw.gov.pl.