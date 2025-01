Śnieg pada i będzie padał. Jest ślisko. 60 kolizji w jeden dzień

- Przyczyną większości zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze - nie mają wątpliwości policjanci. I dlatego dzisiaj, gdy w regionie nadal jest śnieżnie, apelują o wyjątkowo ostrożną jazdę.

Podpowiadają, na co zwracać uwagę i do jakich zasad się stosować, by nie doszło do nieszczęścia.

- Na nawierzchni jezdni pod wpływem opadów śniegu miejscami może zalegać śnieg i błoto pośniegowe, które powoduje, że koła mogą łatwo stracić przyczepność. Wyprzedzanie w takich warunkach, wymijanie, wchodzenie w zakręt może być bardzo niebezpieczne. Kierowcy powinni pamiętać o tym, aby poruszać się po jezdni z włączonymi światłami i przestrzegać ograniczeń prędkości, a gdy warunki pogodowe są gorsze, aby zwolnić w myśl zasady, że wolniej znaczy bezpieczniej - przypomina podkomisarz Kamil Karbowniczek z zespołu prasowego KWP w Lublinie.

Radzi także, by szczególnie uważać w zagłębieniach terenu, na wzniesieniach, w pobliżu lasów i zbiorników wodnych - jezdnia może tam być szczególnie śliska.

- Należy zachować nadzwyczajną ostrożność w pobliżu przejść dla pieszych. Uważajmy też przy dojeżdżaniu do nich. Jeżeli pieszy wejdzie na przejście, kierujący samochodem może nie wyhamować - podkreśla policjant.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozował na dzisiaj opady śniegu w sporej części kraju. Zimowa aura ma się zresztą w Polsce utrzymać przez cały weekend.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na północy duże. W północnej części kraju nadal możliwe są miejscowe, słabe opady śniegu.

W niedzielę słońca też nie ma się co spodziewać, a wraz z chmurami pojawią się kolejne opady śniegu, a na południowym zachodzie możliwe będą marznące opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Takie warunki atmosferyczne mogą powodować gołoledź.

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek nad Polską pojawi się ciepły front atmosferyczny, który przyniesie całkowite zachmurzenie. Nad Polską wschodnią przemieszczać się będzie strefa opadów śniegu, które przekształcą się w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Znów w całej Polsce będzie ślisko.

Temperatura wyniesie minus 5 st. C na wschodzie, minus 2 st. C w centrum i 2 st. C w południowo-zachodniej części kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silny i porywisty. Najsilniejszych porywów należy spodziewać się nad morzem - osiągną tam prędkość do 55 km/h.