Sytuacja pogodowa w Lubelskiem. IMGW ostrzega przez burzami z gradem

Dziś, od godz. 14 do godz. 23 mogą wystąpić burze z opadami deszczu miejscami od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 40 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad. Ostrzeżenie IMGW-PIB dotyczy Lublina a także powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łukowskiego, opolskiego, puławskiego, radzyńskiego i ryckiego.

Z kolei od godz. 18 do 2 w nocy prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 10 mm do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywami wiatru do 70 km/h. Miejscami możliwy jest też grad. Ostrzeżenie dotyczy Białej Podlaskiej, Chełma i Zamościa a także powiatów: bialskiego, chełmskiego, zamojskiego, biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszewskiego, krasnostawskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, świdnickiego.

W niedzielę nieco chłodniej i bez opadów

Niedziela w całym kraju zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 st. C na północnym wschodzie, przez 26 st. C w centrum, do 27 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany.

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie kraju będzie wzrastało do dużego. Przelotnie popada i spadnie do 20-30 l/mkw deszczu. Mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 26 st. C na północy, przez 29 st. C w centrum, do 30 st. C na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego. Okresami wiatr może być silniejszy, a w porywach burzowych rozpędzać się do 90 km/h.