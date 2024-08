To będzie najpiękniejsza noc w tym roku! Na niebie pojawi się spektakl z perseidami w roli głównej

Mowa oczywiście o meteorach, które na niebie pojawiają się przez cały rok, jednak w nocy z niedzieli na poniedziałek według zapowiedzi astronomów będziemy mogli ujrzeć nawet kilkadziesiąt spadających gwiazd na godzinę.

Perseidy to najszybsze rodzaje meteorów - potrafią osiągnąć prędkość nawet 59 km na sekundę.

- Nazwa roju Perseidy pochodzi oczywiście od konstelacji Perseusza. To gwiazdozbiór nieba jesiennego, w Polsce zaliczany też do konstelacji okołobiegunowych. Oznacza to, że zawsze jest u nas widoczny nad horyzontem. W praktyce jednak późną wiosną i latem prześlizguje się nisko nad północnym widnokręgiem. W sierpniu wieczorem obserwujemy go już nisko nad wschodnim horyzontem, a przez resztę nocy będzie wznosił się coraz wyżej na niebo - z każdą godziną warunki do jego obserwacji będą coraz lepsze, a w parze z tym będzie szła większa liczba obserwowanych meteorów - tłumaczy Karol Wójcicki z bloga Z głową w gwiazdach.