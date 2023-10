To prawdziwy kosmos! Na niebie widoczne będą starlinki i spadające gwiazdy!

- Od dzisiejszego wieczora, czyli od soboty 21 października godzina 19:10 przez kilka kolejnych dni, na niebie znów będą widoczne Starlinki. Umieszczone dziś na orbicie, utworzą ciasną formację, odbijających światło satelitów, które wzbudzają zainteresowanie obserwatorów nieba oraz przypadkowych przechodniów - mówi Zbyszek z nocneniebo.pl

Starlink to satelity zapewniające dostęp do internetu, produkowane przez firmę Elona Muska Space X. 21 października zaplanowany był start kolejnego z nich, w związku z czym będziemy mogli przez najbliższe wieczory oglądać te urządzenia.

Pierwszy przelot starlinka już niedługo, bo o 19.10 i potrwa około 5 min, jednak ten czas może się różnić ze względu na położenie geograficzne.

To jeszcze nie wszystko. W nocy z soboty na niedzielę (21/22 października) to noc spadających gwiazd. Właśnie tej nocy będziemy mieć apogeum aktywności Orionidów. Obserwację należy zacząć około 22.30, a spektakl zakończy się nawet o 5 nad ranem. W kulminacyjnym momencie na niebie pojawi się nawet 25 meteorów na godzinę.

No i na sam koniec, gratką będzie także obserwacja Księżyca. Właśnie dzisiaj mamy International Observe the Moon Night, której głównym celem jest zachęcenie wszystkich do zwrócenia uwagi naturalnemu satelicie Ziemi. Natomiast za tydzień możemy spodziewać się częściowego zaćmienia Księżyca.