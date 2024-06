Unia dorzuca kolejne 64 miliony euro, bo wojsko musi mknąć

Te 64 miliony istotnie wspomogą budowę 17 kilometrów S12 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Polska otrzyma te pieniądze w efekcie umowy o dofinansowanie podpisanej między GDDKiA a Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA).

– Umowa jest wynikiem rozstrzygnięcia czwartego konkursu w ramach puli Mobilność Wojskowa instrumentu Łącząc Europę 2021-2027, w którym GDDKiA złożyła swoją aplikację jako samodzielny beneficjent – tłumaczy Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Dzięki wsparciu unijnemu powstanie droga umożliwiająca transport lub przejazd czołgów lub innych pojazdów wojskowych o dużej masie. Ma być to trasa zapewniająca wysoka mobilność zarówno pojazdom militarnym, jak i cywilnym. W wyniku realizacji inwestycji powstanie ekspresówka o długości około 17,6 km wraz z wiaduktami, przejściami dla zwierząt, ogrodzeniem drogi, system bezpieczeństwa oraz zarządzania.

W 2023 r., w poprzedniej edycji konkursu CEF 2021-2027, GDDKiA otrzymała dofinansowanie na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S12 na odcinku od MOP Teosin do granicy państwa w Dorohusku o łącznej długości ok. 5,33 km. Realizacja ww. inwestycji odbywa się w ramach projektu z udziałem firm ukraińskich. Dofinansowanie unijne dla GDDKiA w ramach tego projektu wynosi ok. 38 mln euro.

Łącznie dla całego przygranicznego odcinka drogi S12, realizowanego w systemie projektuj i buduj o długości blisko 23 km dofinansowanie unijne dla GDDKiA, wyniesie ok. 102 mln euro.

Przypomnijmy, że w ramach budowy S12 z Piask do Dorohuska w realizacji jest już prawie 70 z 75 km tej trasy, a w przygotowaniu fragment o długości ok. 5,7 km na połączeniu zakładanych wcześniej dwóch odcinków realizacyjnych Piaski – Dorohucza oraz Dorohucza – Chełm.

W rejonie planowanego węzła Dorohucza, pod warstwą ziemi, drogowcy mieli problem z zakopanymi odpadami przemysłowymi. – W związku z tym podjęliśmy decyzję o ominięciu składowiska. Wiązać się to będzie ze zmianą przebiegu trasy między Pełczynem a miejscowością Chojno Nowe Drugie, opracowaniem nowego wariantu i uzyskaniem decyzji środowiskowej. To najkrótsza droga do realizacji tego fragmentu trasy i połączenia jej z sąsiednimi odcinkami – dodaje Minkiewicz.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej, materiałów do uzyskania decyzji środowiskowej i dokumentów przetargowych) dla tego fragmentu trasy. Przypomnijmy, że w raamch projektu S12 Piask – Dorohusk powstaje również obwodncia Chełma, która ma być gotowa w 2025 r. Odcinki Piaski – Dorohucza i Chełm – Dorohusk powinny zostać otwarte rok później, a ostatni fragment — w 2027 r.