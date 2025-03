Ustawa azylowa. Premier pytał, prezydent podpisał. I pisze do Tuska

Prezydent Andrzej Duda wystosował pismo do premiera Donalda Tuska, w którym informuje go o podpisaniu ustawy ws. ograniczenia prawa do azylu oraz apeluje do szefa rządu o podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę polskiej granicy, w tym granicy zachodniej.