We wtorek będzie dużo chłodniej. Przydadzą się parasolki

(fot. BAS)

W ubiegłym roku 18 września za oknem było zaledwie 14 stopni Celsjusza. Dzisiaj termometry w regionie pokazywały temperaturę niemal dwukrotnie wyższą! Najcieplej, bo aż 27,6 stopni było we Włodawie. W Lublinie zanotowano 26,7 stopnia, a w Zamościu 0,5 stopnia mniej. Niestety, we wtorek będzie o wiele chłodniej i spadnie deszcz. Dobra informacja jest taka, że upał, aż do 28 stopni powróci w piątek, ale będzie to już ostatni, tak ciepły dzień w tym roku.





