Za uczniami już pierwszy dzwonek. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w Ludwinie

Z rozpoczęcia roku szkolnego cieszą się też dzieci Ania jest uczennicą klasy piątej Zespołu Szkół w Ludwinie. - Cieszę się, że wróciliśmy do szkoły, mam tu swoje koleżanki, fajnych nauczycieli. Brakowało mi szkoły przez wakacje - zapewniała dziewczynka.

- Rozpoczęcie roku szkolnego jest ekscytujące i zarazem stresujące, muszę się poznać z kolegami z mojej klasy, gdyż zmieniłem szkołę. Wcześniej uczyłem się w szkole w Dratowie, po przyjeździe do Polski uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 39 w Lublinie. Dziś zaczynam tu w Ludwinie - mówił Oleg Chylko, uczeń z Ukrainy. I dodał: - Nauczyłem się mówić dobrze po polsku bo mieszkałem z Polakami w Zemborzycach, dzięki państwu Majewskim, którym bardzo dziękuję bo teraz język polski jest dla mnie dużo łatwiejszy.

Z rozpoczęcia roku szkolnego zadowoleni są również dyrektorzy i nauczyciele, mimo dużych zmian w edukacji pozytywnie patrzą w przyszłość.

- Rozpoczynamy nowy rok szkolny i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Wojewódzka inauguracja roku szkolnego jest dla nas dużym wyróżnieniem. Nie boimy się zmian, chociaż jest ich kilka np. religia z której nie będzie oceny na świadectwie, będzie za to oceniana w inny sposób, będą też zmiany programowe z histori, biologii, a także języka polskiego zmniejszyła się lista lektur. Wszystko zależy od podejścia nauczycieli, bo rzeczywiście dzieci miały bardzo dużo do nauki. Myślę, że damy radę - mówiła Jolanta Szymańska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ludwinie.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Lubelskiego Kuratora Oświaty Tomasza Szabłowskiego, sekretarz stanu w MEN Joanny Muchy, wojewody lubelskiego Krzysztofa Komorskiego, Członka Zarządu Województwa Lubelskiego prof. Marcina Szewczaka, władz powiatu, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i przede wszystkim uczniów.

-Nowy rok szkolny, nowe wyzwania, dla niektórych nowe przedmioty do nauki- mówił do zgromadzonych na rozpoczęciu roku szkolnego wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.

Wojewoda podkreślił, że dzieci mają dzisiaj dwa razy ciężej, bo żyją w dwóch rzeczywistościach jednej tej szkolnej i drugiej tej bardziej brutalnej i dobrze znanej, która znajduje się w wirtualnym świecie telefonów i internetu.

- Wszyscy ciągle czegoś od was chcą, w realnym życiu, wszyscy chcą, żebyście się uczyli lepiej, żebyście wiedzieli jakie macie mieć hobby, najlepiej żebyście wiedzieli, co będziecie chcieli robić kiedyś w życiu i żebyście ciągle osiągali sukcesy, byli zadowoleni i ten gorszy świat, w którym na instagramie wszyscy muszą być piękni- kontynuował wojewoda.

Głos zabrała również Joanna Mucha sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, która podkreśliła że ministerstwo w tym roku będzie pracowało nad trzema głównymi filarami edukacji edukacji obywatelskiej, zdrowotnej oraz klimatycznej.

- Wracamy do szkół po wakacjach, napełnieni nową energią,nowa nadzieją, roku szkolnego 2024/2025. Do roku, który będzie rokiem wyzwań, ale też wielkiej ekscytacji z naszej strony, bo przed nami rzeczywiście bardzo głębokie zmiany, ale to są tylko i wyłącznie zmiany lepsze. Żyjemy w świecie, który zmienia się naszych oczach, zmienia się bardzo szybko, zmienia się nieprzewidywalnie, to jest także moment, w którym wszystkim nam często trudno się odnaleźć. Technologie cyfrowe, które opanowały funkcjonowanie naszych dzieci, sprawiają że polska szkoła musi zacząć uczyć w zupełnie inny sposób. Bo jeśli dzisiaj każdą sprawę, każdą rzecz można w kilka sekund znaleźć, sprawdzić w telefonie komórkowym to oznacza, że sposób uczenia musi być bardzo głęboko zmieniony - rozpoczęła ministra.

Ministra podkreśliła, że szkoła musi uczyć dzieci kreatywności, bo warunkiem przyszłości jest talent. Współczesna szkoła uczy wszystkich i wszystkiego w taki sam sposób, zadaniem nowej szkoły jest wyszukiwanie talentów dziecka i rozwijanie ich. Zmiana w szkolnictwie to zaprzestanie dostarczania wiedzy a stawianie na rozwijanie umiejętności i kompetencji.

- Dziś musimy nauczyć nasze dzieci poszukiwania informacji ich selekcji, krytycznego spojrzenia, dobrego wykorzystania tej informacji - tłumaczyła Joanna Mucha.

Ministra wytłumaczyła też jak będzie wyglądała praca projektowa, która będzie podzielona na części i realizowana pod okiem nauczyciela. A także praca w grupie, która ma uczyć dzieci pracy w zespole, bo to wg. ministerstwa kluczową umiejętność. Celem MEN jest głównie to, by polskie dzieci polubiły szkołę. Nawiązała również do wejścia nowych przepisów do systemu edukacji m.in. do obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że dzieci z Ukrainy uczyły się w systemie on-line przez cztery lata. Bardzo duża część tych dzieci zostanie w Polsce. Czy chcemy by były dzieci które nie znają języka polskiego, które nie będą miały za sobą edukacji, czy naprawdę chcemy sobie takie społeczeństwo zbudować ? Wejście dzieci do polskiego systemu edukacyjnego spowoduje, że nauczą się języka polskiego, polskiej kultury, będą w stanie funkcjonować w polskim społeczeństwie, jest dla nas jednym z najważniejszych priorytetów- tłumaczyła ministra.