Wraca bilet na wakacje. Atrakcyjna oferta dla podróżujących pociągami POLREGIO

„Bilet tygodniowy wakacyjny” to bilet sieciowy, który uprawnia do wielokrotnych przejazdów pociągami w całym kraju. Przez cały czas jego ważności, czyli od 1 lipca do 1 września, każda osoba może korzystać bez ograniczeń z połączeń w ramach obowiązywania oferty.

Od momentu zakupu bilet jest ważny przez 7 kolejnych dni. Należy jednak mieć na uwadze, że bilet jest w sprzedaży do 26 sierpnia.

Ten sezonowy bilet jest dostępny w dwóch wersjach:

tańszej, za 149 zł, uprawniającej do przejazdów pociągami POLREGIO;

uprawniającej do przejazdów pociągami POLREGIO; droższej, za 179 zł, uprawniającej do przejazdów pociągami POLREGIO oraz pociągami uruchamianymi przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną, Arriva RP i Koleje Wielkopolskie.

„Bilet tygodniowy wakacyjny” jest imienny. Trzeba go podpisać imieniem i nazwiskiem przed rozpoczęciem pierwszego przejazdu i zawsze podczas podróży mieć dokument potwierdzający tożsamość.

Bilet tygodniowy można kupić w kasach i automatach biletowych, w pociągu u obsługi i przez system mPOLREGIO.

Z biletu wakacyjnego są wyłączone przejazdy na terenie województw: