Wszystkie drogi przejezdne. Ale miejscami mgła

Wszystkie drogi krajowe w Polsce są przejezdne. Na sieci dróg w ciągu ostatniej doby pracowało 364 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania - poinformowała w czwartek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przekazała, że - według stanu na godzinę 7.00 - mgła występuje na na terenie województw: pomorskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, lubelskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, podkarpackiego i zachodniopomorskiego. Z kolei w woj. pomorskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim odnotowano mżawkę lub opady deszczu. "GDDKiA apeluje do kierowców o ostrożną jazdę, szczególnie w wymienionych wyżej rejonach" - napisała w komunikacie.

GDDKiA przekazała również, że w ciągu dnia na zachodzie i w centrum Polski wystąpi duże zachmurzenie, na pozostałym obszarze kraju będzie małe lub umiarkowane. Słabe opady deszczu lub mżawki wystąpią głównie na północy i zachodzie kraju. Na wschodzie rano będą występować opady marznące powodujące gołoledź. Dodała, że początkowo gdzieniegdzie wystąpią mgły, na południu osadzające szadź i ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez ok. 3 stopnie w centrum, do 7 stopni na zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych - dodano w komunikacie.

W nocy wystąpi duże lub całkowite zachmurzenie na większej części terytorium Polski, jedynie na południu będzie małe lub umiarkowane. Miejscami prognozowane są też słabe opady deszczu lub mżawki. W centrum i na południowym wschodzie kraju możliwe są marznące opady, powodujące gołoledź. Miejscami silne zamglenia i mgły, na południu kraju osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 stopni na południu, przez ok. 2 stopnie w centrum do 6 stopni nad morzem. W kotlinach górskich lokalnie spadnie do -12 stopni. Jak dodała GDDKiA, wiatr nocą będzie słaby (z kierunków zachodnich), miejscami na południu kraju będzie zmienny, a w górach porywisty.