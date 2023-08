Wystartował SMAL. Święto młodych w Garbowie przyciągnęło tłumy

Tegoroczna, już 11. edycja odbywa się pod hasłem Echo Serca, SMAL to rekolekcje, "współczesny ivent chrześcijański". Młodzi ludzie mogą na nim doświadczyć żywego Boga, radości kościoła, wspólnej integracji, czy wziąć udział w warsztatach.

- Pragniemy, aby nasze serce biło na wzór serca Jezusa Chrystusa. Wiadomo, że arytmie, czyli zaburzenia bicia, powoduje grzech, nad którym będziemy się pochylali. Skupimy się nad tym co nas wewnętrznie rozwala, co powoduje trudności. Młodzi ludzie mierzą się z wieloma trudnościami, stają nad przepaścią, doświadczają mroku i grzechu, tu mogą znaleźć drogę i pochylić się nad różną rzeczywistością - mówił ks. Emil Mazur, dyrektor Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej.

Piotr przyjechał z Lublina, w spotkaniu młodych bierze udział wraz z grupą przyjaciół. - Uwielbiam to miejsce, atmosferę, więź z Bogiem i ludźmi. Jest czas na modlitwę, na zebranie myśli, na zastanowienie się nad celami w życiu. Tu poznałem moją dziewczynę. Wyznajemy podobne wartości, kochamy się i dzielimy się tą miłością z Panem Bogiem - mówił.

Warsztaty własnej wartości, asertywności, jak radzić sobie z hejtem czy rozmawiać pokoleniowo – to niektóre z zajęć dla młodych.

- Jestem tu drugi raz. SMAL jest dla mnie formą przygotowania do szkoły. Znajduje tu wiele odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Modląc się, bawiąc odnajduje Boga, ale i samą siebie - mówiła Alicja.

Miasteczko rekolekcyjne kryje wiele pozytywnych miejsc, a wśród nich strefę relaksu, czyli hamaki, leżaki. Strefa gartro, gdzie można zakupić przekąskę i spędzić czas z przyjaciółmi. SMAL posiada również studio smalowe, gdzie odbywają się wywiady czy portal, idealne miejsce do wymiany informacji.

- Nie trzeba dużo by młodzi ludzie tryskali radością. Taką prosto z serca, pozbawioną interesowności. Cieszą się, że są razem – mówi biskup Adam Bab. Bawią się, tańczą, odkrywają ją i się nią dzielą. To jest klucz do duchowości młodego człowieka. Życie smakuje, kiedy naznaczone jest pokojem, radością i jest w zasięgu młodych ludzi - dodaje przewodnik duchowy młodych.

Przez pięć dni uczestnicy będą mogli posłuchać ks. Kamila Duszka z Siedlec, diecezjalnego moderatora Ruchu Światło Życie oraz pobawić się przy muzyce zespołów m.in. Małe TGD i rapera chrześcijańskiego TAU.

Wydarzenie od 2013 roku organizuje Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej.SMAL potrwa do 20 sierpnia.