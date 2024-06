Zamknięta strefa przy polsko-białoruskiej granicy. Czy obejmie również nas?

Szef MON, Władysław Kosiniak – Kamysz zapowiedział, że strefa buforowa obejmie powiaty hajnowski i białostocki w województwie podlaskim. W sumie 27 miejsc, zarówno miejscowości, jak i tereny wokół nich.

Utworzenie strefy o szerokości ok. 200 metrów od linii granicy zapowiedział w minioną środę premier Donald Tusk. To efekt rosnącej presji migracyjnej i ataków na polskie służby. W ubiegłym tygodniu żołnierz został pchnięty nożem przez migranta. Trafił do szpitala.

>>> "Bandyckie ataki" na granicy. Premier podjął decyzję <<<

We wtorek w życie ma wejść rozporządzenie MSWiA wprowadzające strefę. A wraz z nią m.in. ograniczenia, a nawet zakaz swobodnego poruszania się.

Samorządy z województwa podlaskiego już biją na alarm, że stracą na tym finansowo, bo odpłyną turyści. Również Białowieski Park Narodowy przekazał do resortu klimatu i środowiska propozycję zmiany granic wyznaczonej strefy buforowej przebiegającej na terenie parku. "Ma to na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na prowadzenie działalności przez społeczności lokalne. Zgłoszone przez BPN propozycje są przedmiotem konsultacji międzyresortowych" - podał BPN.

Na razie strefa buforowa ma zostać wprowadzona na 90 dni.