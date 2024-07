Zapraszamy do Zwierzyńca. Tu każdy znajdzie coś dla siebie

Dla uczestników spływów jego firma przygotowała aż 6 odcinków, dzięki czemu bez trudu dopasują trasę do własnych predyspozycji i umiejętności. – Mamy do wyboru trasy od 4 do aż ponad 20 km. Jeśli komuś spodoba się wiosłowanie to bez problemu będzie mógł przedłużyć trasę o kolejny przystanek. Nic nie stoi też na przeszkodzie, aby wybrać niestandardowy odcinek, aczkolwiek jeśli ktoś nigdy wcześniej nie pływał to polecamy mu odcinek Obrocz-Zwierzyniec – dodaje Jakub Czochra. Dłuższe trasy z Obrocz to: do miejscowości Bagno (12 km – ok. 3h), Żurawnica (17 km – około 4h), Brody (21 km – około 5h) i Szczebrzeszyna (25 km – ok. 6h).

Podczas sobotniego spotkania w naszych konkursach i zabawach będą do wygrania m.in. karnety na kajaki ufundowane przez firmę Jakub Czochra "PAGAJ" Spływy kajakowe”.