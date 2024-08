1,2,3 Baba Jaga patrzy! Rusza cykl bezpłatnych podwórkowych animacji dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież na cykl bezpłatnych animacji zaprasza Fundacja Dwa Ognie.

- To idealna okazja do jednoczenia pokoleń i wspólnego działania – mówi o akcji Monika Oniszczuk z Fundacji Dwa Ognie. – Nasi mobilni animatorzy przyjeżdżają na osiedlowe place zabaw i boiska, by wciągnąć najmłodszych do wspólnych zabaw, takich jak: berek, "1,2,3 Baba Jaga patrzy", dwa ognie, zbijak czy innych gier integracyjnych dostosowanych do grup. Celem Objazdowych Zabaw Podwórkowych jest promocja aktywności na świeżym powietrzu i integracji wielopokoleniowej mieszkańców Lublina z wykorzystaniem niepisanego dziedzictwa kulturowego, jakim są tradycyjne gry i zabawy podwórkowe – dodaje.