1,5 kg narkotyków w Toyocie. 22-latek wpadł przez agresywną jazdę

(fot. KMP Lublin)

22-letni kierowca Toyoty zwrócił uwagę policjantów w Lublinie swoją agresywną jazdą. Gdy mundurowi zatrzymali go do kontroli, wyczuli intensywny zapach marihuany. To był początek przeszukania, które ujawniło ponad 1,5 kg narkotyków w samochodzie.

