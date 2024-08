Blisko cztery lata pracy i wymarzony stopień. Ponad 200 nauczycieli z awansem

W poniedziałek (25 sierpnia) w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie aktów nominacji na tytuł nauczyciela mianowanego, które w imieniu prezydenta Lublina pedagogom wręczył jego zastępca Mariusz Banach. Awanse otrzymało łącznie 208 nauczycieli ze szkół podstawowych, średnich, a także wychowawców przedszkolnych.

Aby otrzymać taki tytuł pedagog musi przepracować 3 lata i 9 miesięcy i uzyskać pozytywną ocenę swojej pracy na podstawie składanego sprawozdania ze wszystkich swoich działań oraz projektów, które tworzył podczas dotychczasowej pracy. Starający się o awans musi zdać również egzamin przed specjalną komisją.

- Podczas stażu na nauczyciela mianowanego realizowałam wszystkie wytyczne, które są przewidziane w karcie nauczyciela. Podejmowałam różne działania m.in. organizowałam wycieczki do Muzeum Józefa Czechowicza, do Teatru im. Juliusza Osterwy, a także do biblioteki miejskiej, gdzie młodzież mogła poznać specyfikę pracy bibliotekarza. Organizowałam liczne konkursy m.in. na plakat promujący czytelnictwo oraz sztukę kaligrafii. Współorganizowałam również konkurs, w którym trzeba było wykonać ilustrację do wybranego wiersza. Młodzież bardzo zaangażowała i powstało wiele ciekawych prac na wysokim poziomie artystycznym. Przygotowywałam również młodzież do udziału w konkursach recytatorskich- mówi Magdalena Olszewska, bibliotekarka z bursy szkolnej nr 3 w Lublinie.