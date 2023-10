300 mln złotych dla lubelskiej onkologii. Z myślą o dzieciach i młodzieży

To rekordowe dofinansowanie z Funduszu Medycznego, ponieważ kwota 300 mln zł jest najwyższą, jaka może być przyznana na jeden projekt strategiczny. Dzięki środkom, COZL wybuduje Ośrodek Profilaktyczno- Diagnostyczny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Inwestycja ma poprawić organizację szpitala, poprzez odciążenie innych oddziałów, ale przede wszystkim ma zapewnić lepszą diagnostykę, wysokospecjalistyczną profilaktykę co z kolei ma wpłynąć ma wcześniejsze wykrywanie nowotworów i szybsze podjęcie leczenia.

- Całym sercem dziękuję za to wsparcie. Celem naszego projektu jest przede wszystkim to, żebyśmy mogli wychwytywać we wczesnych stadiach nie tylko nowotwory, ale żeby te malutkie dzieciaczki miały gdzie być diagnozowane. Te dzieci nie mają, gdzie pójść. Chcemy, aby choroby rzadkie były diagnozowane, żeby wszystkie nowotwory u dzieci, młodzieży i dorosłych we wczesnych stadiach były szybciutko diagnozowane i leczone – mówi Elżbieta Starosławska, dyrektor COZL w Lublinie.

- Na podstawie naszych baz i danych zrobiliśmy ocenę, że będzie to jest korzyść dla wszystkich pacjentów, ale i dla finansów publicznych. W naszym województwie, około 200 mln zł mniej będzie płaciło się na te potężne, drogie leki, immunoterapię. Czyli wtedy, jeżeli mamy wczesny, czyli 1 i 2 stopień nowotworu to często możemy tylko operować, później jest jakieś uzupełniające leczenie i tyle. Każdy sobie wtedy żyje i zapomina, że miał nowotwór – dodaje.

W nowym ośrodku mają znaleźć się m.in. gabinety lekarskie i diagnostyczno-zabiegowe, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopii, laboratorium genetyki, medyczne laboratorium diagnostyczne, zakład patologii noworodków oraz zespół poradni specjalistycznych dla dorosłych.

Zakupiony ma być również wysokospecjalistyczny sprzęt jak rezonanse magnetyczne, tomografy komputerowe czy aparaty MMG z detektorem cyfrowym.

Zakończenie budowy nowego ośrodka planowane jest w 2027 roku.