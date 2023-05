Stypendia dla lubelskich 320 sportowców. To nawet 1700 zł miesięcznie. Zdjęcia

W porównaniu z 2022 rokiem liczba stypendystów wzrosła aż o 72 osoby. W tegorocznym budżecie województwa na stypendia wstępnie zabezpieczono 1 milion złotych, ale z uwagi na dużą ilość wniosków spełniających warunki ich przyznania, kwotę zwiększono o prawie 300 tysięcy. Tym samym na konta sportowych stypendystów trafi aż blisko 1,3 mln zł.

– Bardzo się cieszę, że wśród stypendystów widzę tyle młodych twarzy – Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego zwrócił się do uczestników poniedziałkowej uroczystości, która odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. – Mam nadzieję, że te stypendia pomogą spiąć budżety treningowe i z optymizmem trenować. Pamiętajmy, że w młodym wieku, jak się trenuje, bariery finansowe są najgorsze, bo gros tych finansów muszą brać na swoje barki rodzice – dodał.

>>>Pełna lista stypendystów województwa lubelskiego<<<

Radości z otrzymania stypendiów nie ukrywali sportowcy. Angelina Łysak, najbardziej utytułowana z zawodniczek odbierających wyróżnienia podkreślała, że to nieoceniona pomoc – To środki, które pozwalają wraz z tymi otrzymywanymi z Ministerstwa Sportu na odpowiednie przygotowywanie się do zawodów i reprezentowanie Chełma, Lubelszczyzny i Polski w najważniejszych zawodach. Dzięki temu wsparciu mogę robić, to co kocham najbardziej – mówi zawodniczka MKS Cement Gryf, ubiegłoroczna brązowa medalistka Mistrzostw Świata w Zapasach Kobiet.

– Dla nas, seniorów może są to niewielkie pieniądze, ale zawsze to jest wsparcie. Cieszę się, że w województwie lubelskim jest tak dużo młodych, utytułowanych sportowców – wyznał z kolei Dominik Kopeć, mistrz Polski w biegu na 100 m, brązowy medalista Mistrzostw Europy w sztafecie 4x100 m z KS Agros Zamość dodając, że ma nadzieję, że może w przyszłym roku stawki będą większe i da się rade z tego utrzymać.

Natalia Szukała, młoda lekkoatletka AZS UMCS, brązowa medalistka Mistrzostw Polski Juniorek, specjalizującej się w biegu sprinterskim

oraz przez płotki podziękowała w swoim imieniu i pozostałych wyróżnionych marszałkowi. – Te pieniądze dużo dla nas znaczą, ponieważ umożliwiają nam rozwój w sporcie – powiedziała.

Stypendia za wyniki osiągnięte w 2022 rok otrzymało aż 320 sportowców: kadeci, juniorzy, młodzieżowcy i seniorzy (do 27 lat). 140 zawodniczek i 180 zawodników przez 9 miesięcy tj. od kwietnia do grudnia otrzyma w trzech transzach łącznie 1.253.700 zł.

Tegoroczni stypendyści reprezentują aż 55 organizacji sportowych z terenu województwa lubelskiego, jest także 1 zawodnik niezrzeszony. Uprawiają 18 różnych dziedzin sportów.

Największą liczbę miejsc medalowych, za które przyznano stypendium sportowe uzyskali zawodnicy reprezentujący Klub Uczelniany AZS UMCS Lublin (72). Na stypendialnym podium znaleźli się także reprezentanci LKSG Spartan Lublin (36) i KS Budowlanych Lublin (22). Czwarte miejsce zajął MKS Cement Gryf Chełm (16), a piąte KS Agros Zamość (15).

Największą grupę stypendystów stanowią pływacy (58), lekkoatleci (57) oraz zapaśnicy (45).

Największe osiągnięcia, za które przyznano stypendia sportowe w 2023 r.