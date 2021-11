Oto najbardziej zatłoczone drogi w województwie lubelskim

Wielkie liczenie na trasach to akcja, którą Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza co kilka lat. Drogowcy właśnie przedstawili wyniki najnowszego badania. W porównaniu do 2015 roku ruch na trasach zamiejskich wzrósł aż o 21 procent, a na szlakach międzynarodowych o 27 proc.

Badanie było prowadzone także na lubelskich drogach. Badaniem objętych było 118 punktów, a 24 umieszczono na trasach ekspresowych. – W każdym punkcie zostało zrealizowanych dziewięć pomiarów dziennych i sześć nocnych – informuje Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy lubelskiego oddziału GDDKiA.

Stąd wiadomo, że w ciągu doby przez szlaki krajowe na terenie województwa lubelskiego przewijają się średnio 9 882 pojazdy. Na S12 pomiędzy Żyrzynem a węzłem Kurów Zachód doliczono się 16 191 pojazdów. Tłoczniej jest na obwodnicy Lublina, gdzie pomiędzy węzłami Sławinek a Czechów badanie wskazało liczbę 24 436. Pomiędzy węzłem Tatary a Mełgiewska jest to 29 677. Na odcinku Sitaniec – Zamość było 19 970 pojazdów, a od Lubartowa do Łucki 23 181. Jeszcze więcej pojazdów odnotowano od ul. Szkolnej w Niemcach do Ciecierzyna – 27 060.

– Co do dróg ekspresowych, to największe natężenie ruchu w województwie lubelskim zostało odnotowane wyjazdach i wjazdach do Lublina. W tych miejscach kumuluje się ruch lokalny i tranzytowy – wyjaśnia Minkiewicz i wylicza: Odcinek między węzłami Lublin Felin i Świdnik (prawie 33 tys. pojazdów na dobę), między węzłami Jastków i Lublin Sławinek (ponad 31 tys. pojazdów). Wśród krajowych tras najtłoczniejsza jest trasa numer 19, gdzie pomiędzy Lublinem a Niemcami kursuje ok. 28 tys. pojazdów na dobę.

Dla porównania, w skali kraju trasami po których porusza się najwięcej pojazdów są: S8 pomiędzy węzłami Konotopa i Głębocka (od 104 620 do 197 813 pojazdów na dobę), S8 pomiędzy węzłami Warszawa Janki i Opacz (od 104 869 do 114 959) i S2 pomiędzy węzłami na przecięciu z Al. Jerozolimskimi i al. Krakowską w Warszawie (od 100 461 do 114 288).

Drogowcy dodają, że największy wzrost, o 42 proc., odnotowano dla lekkich samochodów ciężarowych. Może to wynikać ze zmian zachodzących w strukturze handlu. Chodzi o rozwój e-zakupów i potrzebę dowozu zamówionych paczek dla klientów. – Dla kategorii samochodów ciężarowych bez przyczep i autobusów odnotowano spadki wynoszące odpowiednio 17 i 51 proc. Duży spadek ruchu autobusów przypuszczalnie był efektem ograniczeń w przewozie osób w transporcie zbiorowym wprowadzonych w związku z pandemią – informuje GDDKiA, a Minkiewicz uzupełnia: – Spadł także ruch na większości odcinków dojazdowych do przejść granicznych znajdujących się w województwie lubelskim. Zapewne przyczyną była pandemia.

Wielkie liczenie pojazdów służy nie tylko zaspokojeniu statystycznej ciekawość. GDDKiA ma wykorzystać zebrane dane do planowania inwestycji. Dziś DK17 jeździ około 17 tysięcy pojazdów, a tę sytuację zmieni otwarcie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Ma przejąć ruch tranzytowy. Lokalne władze liczyły, że trasą będzie można pojechać przed 1 listopada, ale jak do tej pory kierowcy nie mogą korzystać z nowej trasy. GDDKiA czeka na zgodę na jej użytkowanie.