Droga w Zemborzycach otwarta. "Większej radości w naszej wsi nie było od 40 lat"

- Otwieramy dziś bardzo ważną inwestycję, która biegnie przez trzy miejscowości przez Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie i Zemborzyce Dolne. Na tę drogę mieszkańcy bardzo długo czekali, ale nie byłaby ona możliwa, gdyby nie wsparcie rządu, powiatu oraz wójta Mirosława Żydka z Gminy Konopnica - mówiła Sylwia Pisarek-Piotrowska, starosta lubelski.

Nową drogę chwalą mieszkańcy Zemborzyc. - Większej radości na naszej wsi nie było od czterdziestu lat- podkreślali.

Inwestycja pochłonęła ponad 28 mln złotych. W jej ramach wykonano między innymi ciągi pieszo-rowerowe wraz z przejściami dla pieszych i przejazdami dla rowerów, chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, zatoki autobusowe, perony itd.

- Ja tę drogę pamiętam jako niebezpieczną. Była ona dużo węższa, nie było chodników ani oświetlenia, a sama droga pozostawiała dużo do życzenia. Dzisiaj ta infrastruktura najbardziej służy mieszkańcom. Podwyższa jakość życia a także rozwiązuje układ komunikacyjny na południu miasta, Zalewu Zemborzyckiego z Lublinem - mówił Krzysztof Komorski, wojewoda lubelski.

- Droga jest po to by służyła mieszkańcom, tu opodal jest szkoła, świetlica, wiejska remiza strażacka, ci wszyscy mieszkańcy i wszystkie instytucje, które są zgromadzone przy tej drodze będą miały świetny standard, teraz tylko musimy zadbać, aby była jak najdłużej w dobrym stania użytkowania - mówił Mirosław Żydek, wójt Gminy Konopnica.

Bydowa trwała od czerwca zeszłego roku do maja tego roku. Jej całkowita wartość inwestycji to ponad 28,2 mln zł, z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło niecałe 6 mln zł, udział Powiatu Lubelskiego to prawie 6,3 mln zł, a gmina przekazała niemal równo 6 mln.