42-tonowa ciężarówka w centrum Lublina. Czy ulica się odkształci?

Takiej inwestycji w regionie jeszcze nie było. Ma kosztować 5 miliardów złotych

To ma być inwestycja za 5 miliardów złotych. Na terenie miasta Kraśnik i gminy Kraśnik ma powstać GreenZero Park – najpierw farma fotowoltaiczna o mocy od 300 do 500 MW, później fabryka do produkcji nanopowłok.