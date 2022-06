50 mężczyzn i 20 kobiet. Oto nowi lubelscy policjanci

– Zdecydowałam się wstąpić do policji, gdyż od zawsze to było moje marzenie, by służyć społeczeństwu i jednocześnie spełniać swoje pasje. Docelowo chciałabym pracować w wydziale kryminalnym, gdyż interesują mnie sprawy dochodzeniowo-śledcze. Na początku jednak zacznę służbę od wydziału patrolowo-interwencyjnego – mówi Aleksandra Czop, policjantka, która dziś składała ślubowanie.

Wśród nowo przystępujących do służby policjantów było 50 mężczyzn i 20 kobiet. Nowo przyjęci mundurowi, aby dostać się do policji musieli przejść kilka etapów w tym: test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Policjanci, którzy zasilili lubelski garnizon, przyjęli służbowe legitymacje z rąk nadinspektora Artura Bieleckiego, Komendanta Głównego Policji w Lublinie.

– Policja oferuje szeroki wachlarz kierunków kształcenia: od prewencji, laboratorium, wydział kryminalny, przewodnika psa służbowego, oddziały kontrterrorystyczne czy ruch drogowy, każdy z adeptów znajdzie coś, co przyniesie satysfakcję oraz będzie rozwijać – mówi nadinspektor Artur Bielecki, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Nowoprzyjęci policjanci zasilą szeregi komend w: Lublinie, Chełmie, Zamościu, Białej Podlaskiej, Świdniku, Lubartowie, Łukowie, Krasnymstawie, Puławach oraz Hrubieszowie.