500 plus na każde dziecko. Osoby, które złożyły wnioski przez internet już otrzymują pieniądze

Od 1 lipca sztandarowy program rządu Prawa i Sprawiedliwości obowiązuje w nowej formule. Do tej pory 500 zł było wypłacane tylko na drugie i każde kolejne dziecko. Wsparcie na pierwszą z pociech otrzymywali tylko ci rodzice, którzy wykazali miesięczny dochód na członka rodziny poniżej 800 zł. Po zmianach świadczenie jest przyznawane na każde z dzieci, niezależnie od kryterium dochodowego.

W województwie lubelskim do korzystania z programu 500 plus uprawnionych jest obecnie ok. 395 tys. dzieci. – Według stanu na 25 lipca, złożonych zostało prawie 96 tys. wniosków. Już na początku miesiąca gminy otrzymały łącznie niemal 163 mln zł i to od ich sprawności zależy to, kiedy pieniądze trafią do beneficjentów. Do tej pory z tej puli wypłacono ponad 70 mln zł. Większość samorządów płatności dokona zapewne w najbliższym tygodniu – mówi Marek Wieczerzak, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

W Lublinie rodzice, którzy już wcześniej korzystali z programu, w tym miesiącu otrzymali pieniądze w dwóch transzach. – W standardowym terminie, jak co miesiąc, dostałem 500 zł na drugie dziecko. W piątek na koncie zobaczyłem przelew dotyczący świadczenia na pierwsze z dzieci – mówi pan Paweł z Czechowa.

– Pierwsze wypłaty ruszyły 5 lipca. Zdarzają się drobne poślizgi, ale staramy się, aby pieniądze sukcesywnie docierały do rodzin. Kolejne pieniądze będziemy przekazywać w najbliższych dniach – zapewnia Katarzyna Fus, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie. W stolicy województwa w tej chwili uprawnionych do korzystania z programu jest 56 tys. dzieci, o 27 tys. więcej niż przed wprowadzeniem zmian. – Do tej pory wpłynęło ponad 24 tys. wniosków – dodaje szefowa lubelskiego MOPR-u.

W niektórych gminach, zwłaszcza tych mniejszych, rodzice otrzymują jedną wpłatę na konto. – Nie patrzyliśmy, czy chodzi o świadczenie na pierwsze dziecko, czy na drugie i kolejne. Całość pieniędzy wypłacamy jednym przelewem – mówi Tomasz Ciężki, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie w powiecie łukowskim. Tu z programu skorzystać może 2,4 tys. dzieci. – Do tej pory wypłaciliśmy świadczenia dla ok. 75 proc. z nich – deklaruje Ciężki.

Od 1 sierpnia wnioski można będzie składać także w formie papierowej, bezpośrednio w urzędach lub pocztą. Osoby, które zrobią to do końca września, świadczenie otrzymają z wyrównaniem od lipca.