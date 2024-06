54 osoby przyjęły chrzest. W Lublinie trwa Kongres Świadków Jehowy

Ponad 7 tys. osób bierze udział w 3-dniowym kongresie na Arenie Lublin. Pierwszego dnia spotkania uczestnicy mogli premierowo obejrzeć dwie części pierwszego odcinka serii filmowej o życiu i służbie Jezusa.

W sobotę odbył się chrzest, który przyjęło 54 osoby z Lublina i regionu, które przystąpiły do wspólnoty. Podobnie jak Jan Chrzciciel zanurzał wiernych w Jordanie, tak Świadkowie Jehowy przyjęli chrzest poprzez zanurzenie całego ciała w basenie z wodą.

W niedzielę bedziemy mogli wysłuchac wykładu na temat "Dlaczego nie boimy się złych wiadomości?". Wstęp na lubelski kongres jest otwarty dla wszystkich i bezpłatny. Podczas wydarzenia nie są prowadzone żadne zbiórki.

Lubelski kongres jest jednym z 32, jakie tego lata zorganizowano w Polsce. Spodziewana na nich liczba obecnych to około 125 tys. osób. Co ciekawe w ubiegłym roku, na całym świecie, z takich trzydniowych wydarzeń skorzystało blisko 13 milionów ludzi. W 239 krajach świata jest prawie 9 mln Świadków Jehowy, którzy należą do przeszło 118 tys. zborów. W Polsce początki działalności Świadków Jehowy sięgają 1891 r., a obecnie po 130 latach są oni trzecią co do wielkości grupą wyznaniową z liczbą ponad 116 tys. wyznawców.