600 wyróżnionych. Nadal trwają obchody Dnia Edukacji Narodowej

Podczas uroczystości wicewojewoda Bolesław Gzik oraz Wojewódzki Kurator Oświaty Teresa Misiuk wręczyli nauczycielom i pracownikom oświaty oznaczenia państwowe i resortowe, nagrody kuratora oświaty oraz nagrody ministra edukacji i nauki . W sumie wyróżnionych zostało ponad 600 pracowników oświaty.

– Spotykamy się, by uhonorować, docenić, nagrodzić i uszanować tę niezwykłą pracę, którą pracownicy oświaty realizują z uczniami. Ten trud codziennej pracy jest wielki – doceniamy to. Życzymy, by wdzięczność i szacunek była codziennością, byście spotykali się z życzliwością uczniów i rodziców, by Wasza praca dawała satysfakcję i przynosiła sukcesy, by entuzjazm i pasja zwyciężały z trudami dnia codziennego – podkreślała Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty.