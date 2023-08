A gdyby tak na Kretę? To będzie wakacyjny hit lotniska

Grecki Heraklion dołączy do siatki połączeń w czerwcu 2024 roku. Ale bilety rezerwować można już teraz. – Stolica Krety, to jedno z najczęściej odwiedzanych miejsc w całej Grecji. (…) Cieszymy się, że udało nam się wypracować z partnerem atrakcyjną ofertę dla mieszkańców naszego regionu i ten nowy kierunek dołącza do naszej siatki połączeń wakacyjnych – mówi prezes Andrzej Hawryluk.

Z Lublina można już teraz dostać się na inną grecką wyspę– Rodos.

– Ta możliwość weszła do oferty dość późno, jednak spotkała się z dużym zainteresowaniem. Sprzedaliśmy większość miejsc, wnioskujemy więc, że klienci z województwa lubelskiego czekali na wakacyjne loty do Grecji. Właśnie dlatego, na przyszły sezon 2024, zdecydowaliśmy się dodać do oferty drugi kierunek – Kretę Wschodnią z lotami do Heraklionu – zaznacza Janusz Śmigielski wicepreses Grecos Holiday

W tegorocznym sezonie wakacyjnym wciąż popularne loty do tureckiej Antalyi, których częstotliwość została zwiększona i do Monastyru w Tunezji.

Lipiec był najlepszym miesiącem w całej ponad 10–letniej historii Portu Lotniczego Lublin. Obsłużono 48498 pasażerów.