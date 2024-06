Absolutoria 2024 na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Ekstraliga U24: Młodzież Motoru Lublin rozbita we Wrocławiu

We wtorek Motor Lublin rozegrał kolejny mecz w ramach Ekstraligi U24. „Koziołki” znowu wracały jednak do domu w kiepskich humorach. Beckhoff Sparta Wrocław rozbiła rywali aż 61:29. W dwumeczu wygrała za to... 108:72.