Aerobik, pomolog i wycieczki. 8 milionów zł na wyciągnięcie lubelskich seniorów z domów

– Starzejemy się, dzieci emigrują i rodzice zostają samotni. Dopóki jeszcze są we dwoje, to jest im łatwiej. Jeżeli zostaje jedna osoba, to już jest trudniej – mówi Teodora Zaręba, wójt gminy Zakrzew.

Do tej gminy trafi 949 tys. zł na projekt Aktywny Senior skierowany do osób, które są samotne i niepełnosprawnych. – Będą organizowane warsztaty kulinarne, zdrowotne i wycieczki – dodaje wójt Zaręba.

W projekcie weźmie udział 20 mieszkańców gminy. Rekrutacja jeszcze się nie zaczęła. Nabór ma zostać ogłoszony na stronie gminy.

Podobne działania dla seniorów (finansowane w większości ze środków unijnych) będą prowadzone jeszcze w czterech innych miejscach. Marszałek województwa przekazał przedstawicielom samorządów i stowarzyszeń symboliczne czeki. Abramów w powiecie lubartowskim dostanie milion. – Chcemy aktywować 100 osób powyżej 60. roku życia – mówi Marek Kowalski, wójt gminy Abramów, która otworzy Klub Seniora w świetlicy wiejskiej w Dębinach. – Zorganizujemy szereg spotkań z dietytykami, rehabilitantami. Będą też spotkania kulinarne, aerobik i wycieczki. Po to, żeby ludzie mogli się spotkać – dodaje wójt.

W Abramowie rekrutacja już ruszyła, ale jest jeszcze kilkanaście wolnych miejsc.

Pieniądze dostały też dwa stowarzyszenia z Rzeszowa. Jedno z nich - Trampolina Kariery, otworzy dwa dzienne domy pomocy dla mieszkańców w wieku powyżej 60 lat z Janowa Lubelskiego i Lublina.

– Każdy będzie otwarty pięć razy w tygodniu, przez 8 godzin dziennie. Osoby, które będą do nas przychodziły, skorzystają z szeregu różnych zajęć. Będą to spotkania z kosmetologiem, fryzjerem, podologiem, zajęcia rehabilitacyjne czy warsztaty kreatywne. Planujemy też szereg imprez okolicznościowych i wycieczek – wylicza Zuzanna Ragus ze stowarzyszenia Trampolina Kariery.

Lokalizacja domów w Janowie Lubelskim i Lublinie nie jest jeszcze znana. Stowarzyszenie dopiero wynajmie lokale. Dzielnica nie ma znaczenia. Ważne, żeby to był lokal o powierzchni co najmniej 250 mkw. Otwarcie obu domów jest planowane na styczeń 2023 roku. Każde z miejsc ma działać 11 miesięcy, a skorzysta z nich po 25 osób. – Rekrutację będziemy otwierać w grudniu – zapowiada Zuzanna Ragus.

Trampolina Kariery na oba projekty dostanie w sumie 3,8 mln zł. To nie pierwszy sukces stowarzyszenia z Rzeszowa, które regularnie zdobywa unijne pieniądze np. na aktywizację osób bezrobotnych.

Inna rzeszowska organizacja – Wizja Sukcesu, również nie sięga po unijne pieniądze po raz pierwszy. Tym razem otworzy dzienny dom opieki dla osób starszych w Tomaszowie Lubelskim. Do projektu zaprosi 16 osób z terenów wiejskich i 9 z samego Tomaszowa. Uczestnikom zajęć zapewni też śniadania i obiady oraz transport.

Lokalizacja domu, w którym ma się odbywać projekt, ma być znana lada dzień. – Informacja o rekrutacji znajdzie się na naszej stronie internetowej – zapowiada Mateusz Sala z Wizji Sukcesu.