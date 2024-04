Agencja Mienia Wojskowego zaprasza na wiosenną wyprzedaż

Oferta zachęca do zakupów. W sprzedaży znajdziemy sprzęt typowo wojskowy, jak menażki, manierki czy mundury. Niektórym będzie można nadać nowe życie. W sprzedaży znajdą się tańsze o 33 proc. drewniane skrzynie, które będą mogły posłużyć za efektowne donice na kwiaty do wiosennego ogródka. By kompleksowo zająć się pracami w ogrodzie, w AMW będzie można zakupić zestaw łopata saperska i rękawice za 60 zł. A do kosiarki przyda się paliwo – za kanister 20 litrów zapłacimy zaledwie 20 zł.

Ale to nie wszystko. Podczas wyprzedaży w Agencji Mienia Wojskowego będziemy mogli pomyśleć o nadchodzącej zimie i zakupić ciepłą bieliznę wojskową, albo bluzy i swetry.

Znajdzie się też coś dla fanów majsterkowania. Za zestaw złożony z lutownicy, imadła, lampy lutowniczej oraz śrubokrętów zapłacimy aż o 50 zł mniej od ceny regularnej. Podczas zakupów zaopatrzyć się będzie można także w zestaw talerzy ze stali nierdzewnej z Marynarki Wojennej – idealne na rozpoczynający się sezon grillowy.

– Podczas promocji 20 kwietnia sklep przy ul. Łęczyńskiej 1 będzie czynny w godz. 10.00 -15.00. Regularne godziny otwarcia punktu to: wtorek i czwartek między 12.00 a 16.00. Pełna oferta sklepu stacjonarnego AMW w Lublinie wraz z cennikiem jest dostępna na stronie internetowej www.amw.com.pl – informuje Emil Laskowski, inspektor ds. marketingu z lubelskiego oddziału Agencji Mienia Wojskowego.

Cały dochód ze sprzedaży sprzętu AMW przekazywany jest na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Z niego kupowany jest nowoczesny sprzęt, który trafia do polskiej armii.