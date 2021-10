Agnieszka Czyżewska Jacquemet z Radia Lublin nagrodzona za reportaż o ofierze księdza

Czyżewska Jacquemet, znakomita radiowa reportażystka ma koncie wiele nagród. Warto wspomnieć choćby tylko Grand Press z 2016 roku. Teraz może pochwalić się kolejnym sukcesem. Jej materiał „Duszy coraz mniej” otrzymał specjalne wyróżnienie (zajął drugie miejsce) w kategorii najlepszego reportażu radiowego podczas Prix Europa Radio Documentary Special Cammandation 2021.

Nagrodzony reportaż to opowieść o dorosłym już mężczyźnie, który był molestowany przez księdza. „Duszy coraz mniej, taka pustka, kurz i wszystko w nieładzie – te słowa dotyczą opuszczonego budynku kościoła, w którym pan Piotr opowiedział o krzywdzie, jakiej doznał od zaprzyjaźnionego z rodziną kapłana. Ale czy tylko o budowle tu chodzi…? Jak wygląda dusza dziecka, które przez lata było wykorzystywane przez osobę duchowną o dużym autorytecie moralnym? Jaki jest obraz Kościoła, który ma trudności ze zdecydowanym i szczerym rozliczeniem sprawców?” – tak materiał opisuje na swojej stronie Radio Lublin. Tam właśnie można odsłuchać reportaż.

Reportażystka przyznaje, że „Duszy coraz mniej” był wymagającym materiałem. – Trzeba wziąć na siebie odpowiedzialność za bohatera, który dzieli się swoją opowieścią. Zadaniem reportażysty nie jest szukanie sensacji, ale zwrócenie uwagi na los człowieka. Trzeba trafić do serca i ucha – mówi Agnieszka Czyżewska Jacquemet.

Nagrodzony materiał jest wyjątkowy. Każdy, kto miał okazję go wysłuchać, na pewno został zaskoczony tym, że jest to opowieść szeptana. Nie jest to przypadek, a celowy zabieg, który z jednej strony chroni bohatera i z drugiej urasta do rangi symbolu. Kojarzy się z modlitwą, ze spowiedzią, z prośbą o wysłuchanie. O sprawach najboleśniejszych i najintymniejszych nie krzyczymy przecież, lecz wyznaje się je w zaufaniu i w nadziei ze zostanie się wysłuchanym. Szept bywa głośniejszy niż krzyk.

– Nigdy nie patrzę na temat. Nigdy nie wybieram tematu ze względu na jego medialność, raczej słucham człowieka. Nie ma znaczenia, czy w reportażu chodzi o plac zabaw na nowym osiedlu, czy też o tak trudną sprawę jak w dokumencie „Duszy coraz mniej”. Dla mnie punktem wyjścia zawsze jest człowiek, to co go smuci, co go cieszy, co go boli. To on nadje sens zarówno codzienności jak i nawet największym wydarzeniom. Bez niego nic nie ma znaczenia. Z tego rodzi się opowieść – opowiada. Czyżewska Jacquemet.