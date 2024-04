Agresja wśród młodzieży. Jak reagować i jak przeciwdziałać?

Spotkanie w sali nr 252 przeznaczone jest do dyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów oraz wszystkich zainteresowanych, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą.

Podczas konferencji zostaną omówione tematy rozpoznawania i skutecznego przeciwdziałania konfliktom rówieśniczym w środowisku edukacyjnym. Uczestnicy poznają strategie właściwego reagowania w sytuacjach trudnych, przyczyny przemocy rówieśniczej, a także skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów oraz zapobiegania zachowaniom agresywnym wśród dzieci i młodzieży.

– Przemoc rówieśnicza to problem, który dotyka dzieci i młodzież na całym świecie. Ma ogromny wpływ na rozwój emocjo-nalny i społeczny młodych. Osoby, które doświadczyły przemocy ze strony swoich rówieśników, mogą mieć trudności w dorosłym życiu, m.in. w nawiązywaniu relacji, budowaniu pewności siebie czy osiąganiu sukcesów zawodowych. Podczas konferencji po-rozmawiamy o tym skąd bierze się agresja u młodych oraz o sposobach rozwiązywania konfliktów występujących pomiędzy nimi. Zachęcam nauczycieli, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi i młodzieżą do udziału w wydarzeniu – mówi Anna Au-gustyniak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. społecznych.

Konferencja Stop agresji wśród młodzieży to jeden z elementów projektu Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin realizowanego pod taką samą nazwą.

Obejmuje on także wsparcie dla młodych osób prowadzone poprzez telefon zaufania, konsultacje spe-cjalistyczne dla dzieci i młodzieży: terapeutyczne, psychologiczne i psychiatryczne oraz akcje społeczno-edukacyjne skierowane zarówno do młodych, jak i ich rodziców i opiekunów, nauczycieli, pedagogów czy psychologów. Za realizację projektu odpowiada Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie.