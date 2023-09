Ale kasa! Ekstra Pensja znowu ustrzelona w Lublinie

0 A A

(fot. Krzysztof Basiński)

Szczęście znowu uśmiechnęło się do grającego w gry Totalizatora Sortowego w Lublinie. Po tym, jak niedawno w punkcie przy Turystycznej 1, ktoś w Eurojackpota zgarnął ponad 1,1 mln złotych, w miniony weekend, w przy Nadbystrzyckiej 41 padła gówna wygrana w Ekstra Pensji. To 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat!

