Ale wieje! Wiatr nie odpuszcza

Synoptycy ostrzegali już wczoraj, a dzisiaj podobnie trzeba uważać na silne podmuchy, zwłaszcza w powiatach: bialskim, chełmskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, lubelskim, łęczyńskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyński, rycki, świdnickim oraz włodawski.

„Lokalnie prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu” - precyzuje IMGW. Wichury utrzymają się do środy.