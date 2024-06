Andrzej Duda: Rosja musi ponieść porażkę na Ukrainie

– Wiemy doskonale co to znaczy wolność, wiemy doskonale co to znaczy niepodległość i wiemy doskonale jak bardzo cenna jest suwerenność i możliwość decydowania swobodnego o swoich sprawach – mówił Andrzej Duda do zgromadzonych na wydarzeniu samorządowców z wielu krajów Europy Wschodniej i Środkowej.

– Ani Polska, ani region Trójmorza nie będą wolne od tych wyzwań jeśli Ukraina nie pokona rosyjskiej inwazji. To jest dzisiaj kwestia absolutnie fundamentalna. Podkreślam to z całą mocą. Kremlowski reżim za wszelką cenę musi ponieść klęskę na Ukrainie, a w następnej kolejności stracić swoje wpływy na Białorusi i w pozostałych obszarach Europy Wschodniej gdzie te wpływy ma – apelował prezydent. – Rosja nie może wygrać na Ukrainie, Putin nie może zwyciężyć na Ukrainie.