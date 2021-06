Apostazje w Lublinie i regionie. KUL próbuje powstrzymać odchodzących z Kościoła

– Brak było do tej pory krótszej, podręcznej informacji na temat tego, dlaczego warto pozostać w Kościele, dlaczego trzeba to przemyśleć, ale też tego czym jest apostazja, co wiąże się z podjęciem takiego kroku a także jakie konsekwencje osobiste, społeczne, rodzinne wiążą się z podjęciem takiego kroku. A także to czy jest to bilet w jedną stronę. Czy jest możliwość powrotu? – wyjaśnił ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, dziekan Wydziału Teologii KUL, współautor publikacji.

Przyczyn apostazji jest kilka. – Zawsze były takie osoby, które w wyniku swoich przemyśleń dochodziły do wniosku, że nie czują się już członkami Kościoła. I wobec tego formalizowały ten akt poprzez złożenie deklaracji o wystąpieniu z Kościoła – stwierdził dziekan Wydziału Teologii KUL. I dodał: – Z tego co obserwujemy ostatnio to częściej powodem dokonania takiego aktu apostazji jest wewnętrzna niezgoda konkretnej osoby na nauczanie moralne Kościoła. Szczególnie było to związane z naciskiem Kościoła na bezwzględną ochronę każdego życia, szczególnie życia poczętego. Wzrost liczby apostatów był w 2020 r. I można to skojarzyć z narastającymi protestami ulicznymi i akcjami medialnymi ich organizatorów.

Innym „zauważalnym” powodem jest ujawnione w Kościele zło i „to, że jest ono bardzo głębokie”. – Nie do końca osoby, które chcą wyjść z Kościoła chcą przyjąć do wiadomości to, że Kościół jest bodaj jedyną społecznością, która podjęła najdalej idące kroki w kierunku oczyszczenia – podkreślił ks. prof. Kantyka.

Osoba po dokonaniu apostazji musi się liczyć z takimi konsekwencjami jak to nie może być chrzestnym, nie może przyjmować sakramentów czy nawet być urzędowym świadkiem ślubu w kościele. Problem może być też z pogrzebem z udziałem księdza. A co ze zbawieniem? – Zbawia Pan Bóg a nie człowiek, wobec tego człowiek nigdy nie może powiedzieć z całkowitą pewnością „Ty nie będziesz zbawiony”, bo to jest suwerenna decyzja Pana Boga – zaznaczył ks. prof. Kantyka. – Ale jeżeli ktoś przynależy do Kościoła, który jest wspólnotą zbawienia i w którym żyjący Chrystus działa i zbawia, to taki człowiek może mieć prawie pewność tego, że będzie zaliczony do grona zbawionych – dodał.